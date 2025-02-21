Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den Ahmet Özer iddianamesine tepki: Kılıfına bile uydurulamamış /21 Şubat 2025 17:47

Özgür Özel'den Ahmet Özer iddianamesine tepki: Kılıfına bile uydurulamamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerine kayyım atanan ve 5 aydır cezaevinde tutulan Ahmet Özer hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. İddianame için 'kılıfına bile uydurulamamış bir kumpas' diyen Özel, "Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla düzenlenen iddianameye tepki gösterdi.

İddianameyi 'kılıfına bile uydurulamamış bir kumpas' sözleriyle nitelendiren Özgür Özel, "83 sayfalık iddianamenin tamamına yakını açık kaynaklardan ulaşılan asılsız detaylarla doldurulmuştur" dedi.

"Siyasi iktidarın aparatları, Ahmet Özer’in suçsuzluğu ve Esenyurt halkının tertemiz iradesini asla gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullanan Özel'in açıklaması şu şekilde:

İDDİANAME

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" sulamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den Ahmet Özer iddianamesine tepki: Kılıfına... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:56:03