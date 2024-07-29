Özgür Özel'den 'AKP ile normalleşme' açıklaması: Halk bunu istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesinin ardından Erdoğan, "Türkiye’de siyasetin yumuşama dönemine girdiğini" söylemişti. Özel de 7 Mayıs'ta partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada süreci "normalleşme" olarak tanımlamıştı. Son aylarda iktidar ve muhalefet arasındaki "normalleşme" diyaloğu gündemden düşmezken Özgür Özel, ikinci kez Sabah'a konuştu.





"Normalleşme sokakta satın alındı. Siyasi gerilimin, Türkiye'ye hiçbir faydası yok, CHP'ye de faydası yok... Millet, yumuşama istiyor... Seçimden sonra 25 ile gittim... Gezdiğim her ilde, ilçede, mahallede, sokakta şunu gördüm; Yumuşamanın, normalleşmenin halkta inanılmaz derecede karşılığı var. Bugün iki partide de yumuşama, normalleşme karşıtları mevcut... Gerginlikten beslenenlerin rahatsızlığı meselesi.





Yavuz Donat, "Özgür Özel: Normalleşme, sokakta satın alındı" başlıklı yazısında, siyasetteki "yumuşama ve normalleşme" süreciyle ilgili Özel'in söylediklerini şöyle kaleme aldı:Fakat, sokaktaki insanlar gıdasını gerilimden alanlara itibar etmiyor... Kulak vermiyor. Gerginlikten beslenenler rahatsız oluyorlar bu işten. İki tarafta da gerginlikten beslenen siyasetçi de var, gazeteci de var. Ama sorarım size, bunun ülkemize ve milletimize ne yararı var?"