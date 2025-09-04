Özgür Özel'den AKP'lilere tehdit gibi gönderme

AKP rejiminin çok kötü bir yol açtığını, hukuku ayaklar altına aldığını anlatan Özel, ardından şu uyarıda bulundu: “Yarın öbür gün yürüttüğü bütün dosyalar açısından bakıldığında, öyle bir iktidar gelir ki ne bir AK Partili’nin mal güvencesi kalır, ne kimsenin mevki güvencesi kalır, ne mazbataların güvencesi kalır, ne tapuların güvencesi kalır. Bu güvencesizlik halinin altında Akın Gürlek de kalır, Recep Tayyip Erdoğan da kalır. O yüzden ben kendilerine şunu söylüyorum; biz bulunduğumuz yerdeyiz. 100 yıl önceki cesaretle buradayız. Kimin koltuğunda, ne için oturduğumuzu biliyoruz. Bildiklerinden geri durmasınlar!”





CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptali sonrası siyaset arenasında hareketli saatler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından ikili kameralar karşısına geçti. İktidara seslenen Müsavat Dervişoğlu, “Eğer seçim, kongre sonuçları ile uğraşırsa mahkemeler, milli iradenin ve hür seçimlerin artık hükmünü kaybettiğinden bahsetmek gibi tehlikeli sonuç doğar. Bu, iktidar için de son derece tehlikeli bir durumdur. Kamuoyu tartışıyor özellikle 2017 referandumu ile alakalı şayet bir asliye hukuk mahkemesi karar verirse Türkiye’deki sistem değişikliği, 2018 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kurultayı’nın iptali ve genel başkanlığa kayyum atanması istemiyle açılan davaya ilişkin açıklamasında, iktidarın korkuyu örgütleyerek siyaset yapmaya çalıştığını belirtti. “Bu iktidar seçmenin kararını değiştirmek için korkuyu bir yöntem olarak benimsemiş durumdadır. Hiç lafı eğip bükmenin gereği yok.” diyen Özel, son dönemde iş dünyasına ve gençlere yönelik baskıların bu korku siyasetinin parçası olduğunu söyledi.Özgür Özel, İstanbul’da iki yıl önce yapılmış il kongresinin geçersiz sayılmak istendiğini, yeni kongre yapılmak üzereyken eski kongreye dayanarak il başkanlığına kayyım atanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Özel, “16 milyonluk bir kentte o kenti yöneten partinin il başkanına kayyım atamak, il binasını mahkemeye vermek, kongresini iptal etmek… kendi korkusundan millete korku salmak için yapılan iş ve eylemler değilse nedir? Keyfimizi kaçırmaya, moralimizi bozmaya, yüzümüzdeki gülümsemeyi… bizim umudu örgütlememize karşı korkuyu örgütleyenlerin dün yaptıkları, bugün yapacakları, yarın yapacaklarının bir önemi yok. Boynuna idam fermanını takıp Samsun’a kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemeye giden bir partinin il başkanına kayyum atasanız ne olur?” diye konuştu.Özgür Özel, iktidarın dış politikadaki hamlelerinin de iç politikayı dizayn için de kullandığını anlattı. Kendilerine yönelik karalama kampanyalarına da değinen Özgür Özel, “Kuyu kazanların, çamur atanların onları o seviyede o çamur girdabının içinde birlikte debelenmeye… Türkiye’yi sürükledikleri o çukurda debelenmeye davet ediyorum.” dedi.Özel, yürüyüşlerinin halkın iradesi ve cesaretiyle devam edeceğini vurguladı:“Bundan sonra hiçbir şey o çamur çirkeflerin istediği gibi olmayacak. İsterse bütün il yönetimlerine kayyım atasınlar. İsterse Cumhuriyet Halk Partisine kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. Yüz yıl önceki inanç, kararlılık, ruhla birbirimize olan güven ve sevgiyle büyük bir cesaretle biz yolumuzda yürüyeceğiz. Onlara o çamur deryasında birbirlerini çamurlamaya, etrafa çamur atmaya devam etmeye, milletimizi aydınlık, müreffeh, zengin, güçlü ve mutlu yarınlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyle bir kez daha yürümeye davet ediyorum.”