Özgür Özel'den AKP'ye sürpriz gönderme: Yarın 12.00’yi bekle, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor

CHP lideri Özel, AKtoroslar çetesiyle ilgili bütün kanıtları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na teslim ettiklerini belirterek, Adalet Bakanı’na seslenenerek, “Yarın saat 12.00’yi bekle. CHP Genel Merkezi’nde imzalı, yazılı, isim isim açıklayacağım. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor. Siz bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, bakalım yarın yüzünüz kaça çalacak" dedi.

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri kapsamında bu akşam İstanbul Bayrampaşa’da vatandaşlarla buluştu.

Mitingde ilk olarak, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubu okundu. Ardından kürsüye çıkan Özel, konuşmasının önemli bölümünü İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ayırdı.

Özel, Gürlek’in Boğaz’da kendisi için restore edilen bir villada oturduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“O villa için ‘savcılık lojmanı’ diyorlar. Harcadıkları para 56 milyon lira. Bugün 27 yıl çalışıp emekli olan bir öğretmene 1 milyon lira emekli ikramiyesi veriliyor. Yani Gürlek’in villasına harcanan para, 56 öğretmenin emekli ikramiyesi. Öğrenciler barınamıyor; 10 bin lira kira yardımıyla 5600 öğrenciye ev tutulabilecek bir miktarı tek seferde bir eve harcadılar. Diğer savcılar kendi parasıyla kirada otururken, devlet lojmanında kalan bir savcıya 56 milyonluk tadilat yapılması, bu ülkenin düzeninin fotoğrafıdır.”

CHP TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ

Özel, anketlerde CHP’nin birinci parti olduğunu belirterek, İmamoğlu’nun İstanbul depremine karşı en yoğun çalışan isim olduğunu vurguladı:

“Ekrem Başkan’ı cezaevine atmak samimi değil. İstanbullunun seçip yetki verdiği başkanın görevinin başına dönmesini istiyoruz.”

‘BAŞIMIZDAKİ DİPLOMASIZI YOLLAMAYA VAR MİSİNİZ?’

Sahte diploma iddialarını da gündeme getiren Özel, “Osmanlı torununa sahte üniversite diploması verdiler. Başımızdaki diplomasız, yerini diplomalıya vermemek için Ekrem Başkan’ın diplomasını iptal ettirdi” dedi.

Özel, konuşmasını şu çağrıyla bitirdi:

“Başımızdaki diplomasızı yollayıp, Ekrem Başkan’ın diplomasını geri almaya, onu Cumhurbaşkanı yapmaya var mısınız?”

‘AKTOROSLAR ÇETESİNİN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDIK’

Özel, 1990’ların “Beyaz Toroslar”ına atıfta bulunarak, “Gün geldi, karşımıza AK Toroslarla çıktılar. Tehdit ettiler ama teslim olmadık. İpliklerini pazara çıkardık” dedi.

Özel, 1990’lardaki “Beyaz Toroslar”a atıfta bulunarak, “Gün geldi, başımızdakiler karşımıza AK Toroslarla çıktı. Tehdit ettiler ama çeteye teslim olmadık, ipliklerini pazara çıkardık” ifadelerini kullandı. Bir avukat üzerinden yürütülen tehdit ve şantaj iddialarını ayrıntılarıyla anlatan Özel, yüksek meblağlar istendiğini, insanların aileleriyle tehdit edildiğini ve bu durumun belgelerle ortaya konulduğunu söyledi.

Özel, söz konusu avukatın Yunan adalarına kaçmak isterken Antalya Serik’te yakalandığını hatırlatarak, “Normalde suçu 7,5 yıla kadar çıkıyor. Kaçarken yakalanana ev hapsi verdiler. Çünkü konuşursa bütün kirli ilişkiler açığa çıkacak” dedi.

Bütün kanıtları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) teslim ettiklerini belirten Özel, Adalet Bakanı’nı göreve çağırdı:
“Adalet Bakanı, yarın 12.00’yi bekle. AK Parti’ye kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Yarın CHP Genel Merkezi’nde imzalı, yazılı, açık açık isimleri açıklayacağım. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor.”

“TOPUKLU EFE TOPUKLADI”

Özel, konuşmasında ayrıca “Topuklu efe” olarak bilinen bir ismin AK Parti’ye geçtiğini iddia ederek, “Ya hapse atılacaksın ya da AK Parti’ye katılacaksın demişler. Yazıklar olsun, haram zıkkım olsun AK Parti’ye kaçıyorsun” ifadelerini kullandı.
