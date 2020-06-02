Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den AKP'ye yasa çağrısı /02 Haziran 2020 23:23

Özgür Özel'den AKP'ye yasa çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hayvan Hakları Yasası konusunda AKP'ye çağrıda bulundu.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan hayvana şiddet olayının ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok samimi çağrımdır! Gelin bu görüntülerin bir daha yaşanmaması için tüm siyasi partilerin üzerinde uzlaştığı Hayvan Hakları Yasası'nı bir an önce TBMM'den geçirelim. Ne bekliyoruz? Hayvanlara işkenceye eziyete şiddete caydırıcı bir yasa yapalım!'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan hayvana şiddet olayı, sosyal medyada gündem oldu. Bir kişi, restoran önünde bekleyen sokak köpeğini sopayla dövdü, kendisini uyaran vatandaşın üzerine bıçakla yürüdü. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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