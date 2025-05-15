Özgür Özel'den Bahçeli'ye çağrı: Bir ricada bulunsun, iddianame yazılsın

Devlet Bey geçmiş dönemde olduğu gibi 'Suçlu varsa yargılanıp ceza alsın yoksa beraat etsin' diyorsa beraatın zamanı geldi. Devlet Bey bir ricada bulunsun, iddianame yazılsın. Hatta TRT canlı versin. Biz haklı çıkmaktan yorulduk.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmamoğlu sözlerini hatırlatarak, "Devlet Bey bir ricada bulunsun, iddianame yazılsın. Hatta TRT canlı versin. Biz haklı çıkmaktan yorulduk." çağrısını yaptı.Özel, Marmara Cezaevi'ne geldi. Ziyaret sonrası Özel, "Esila'nın 37 gün sonra serbest kaldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bir gün bile yatarı olmayan suçlardan genç arkadaşlarımızı bayramda ailelerinden ayırmış olmak yeterince ayıp zaten. 37 günün hesabını kim verecek? Hiç kimse teşekkür borçlu değil. Herkesin masumiyet karinesi vardır. Kimse daha suçlama aşamasında, iddianame bile ortada yokken ön infaza tabi tutulamaz. Tutuklama çok istisnai bir tedbirdir. Tutuklanan kişi korumak içindir genelde normalde." açıklamasını yaptı.Özel şu ifadeleri kullandı:Ortada fol yok yumurta yok, iddia var ispat yok, iftira var delili yok. Böyle durumlarda tutuklama yapmak tutuklanan kişilerle baş edememek, onlara olan hırsını böyle çıkarmaktan başka bir şey değil. Silivri'deki hakim durum haklılık.Ne söyledilerse yalan çıkıyor. Gizli tanıkların attıkları iftiraların bir tanesinin karşılığı çıkmadı. Böyle hukuk devleti olmaz. İddialarını ispatlayamıyorlar. Sistem tıkandı. Onlar ispatlayamıyorlar, bizim de anlatacak bir suçumuz yok ki anlatsın arkadaşlar. Kimse kimseyi suça itmeye çalışmasın. Bu işin faili Erdoğan.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında "İstanbul’da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir" dedi.Erdoğan aynı zamanda belediyelere ilişkin düzenleme sinyalini de verdi.