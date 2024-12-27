Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den çağrı: Sefalet zammını protesto edeceğiz /27 Aralık 2024 14:01

Özgür Özel'den çağrı: Sefalet zammını protesto edeceğiz

Özgür Özel, CHP Parti Meclisi'nin açılış konuşmasını yapıyor. Özel, "Tandoğan'da yarın sefalet ücretini protesto edeceğiz. Herkesi yarın saat 13.00'te Ankara Tandoğan'a bekliyoruz" dedi.

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Özgür Özel, CHP Parti Meclisi'nin açılışında konuştu. 

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan'ın başının üstünde oturanlar bu milletin ekmeğinin ve aşının üstünde oturuyor.

Türkiye'de Erdoğan yoksullara sürekli 'Açsın, yoksulsun ama tehlike büyük, sabretmelisin' diyor.

CHP herkesi kucaklayan bir parti olduğunu 31 Mart'ta gösterdi. Belediyelerimizi durdurma çabası bundan. Nakit paraya çullanıyor. O para sosyal yardımlar için var. Yoksulun çocuğunun beslenme çantasını doldurmak için var ama o paralara çöküyor. Çıldırmasının sebebi, anketlerdeki memnuniyet oranımız yüzde 58.

Asgari ücret canavarı gitgide büyüyor. Büyük bir sıkıntı yarattılar. Milleti bir yıl daha büyük bir açlığa mahkum ettiler.

Tandoğan'da yarın sefalet ücretini protesto edeceğiz. Herkesi yarın saat 13.00'te Ankara Tandoğan'a bekliyoruz.

TÜİK bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sepetten pinpon topu çıkmış peki, ne varmış? Futbol topu varmış. Bunu mu yiyor asgari ücretli? Özür diliyorum TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar"
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