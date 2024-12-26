Özgür Özel'den canlı yayında boykot çağrısı: 'Erdoğan 'ez' dedi diye...'





'TÜRKİYE ŞARTLARINDA 40 BİN LİRA BİLE ÇOK DEĞİL'





'ERDOĞAN'IN BU YANLIŞI YAPMAYACAĞINA İNANIYORDUM'





CHP NASIL BİR YOL İZLEYECEK?





'GELECEK SENE KİM İKTİDAR OLUR BİLİNMEZ AMA...'





'KAHREDECEK BİR ŞEY VERDİN SEN'





'ALDIĞIMIZ EN ÖNEMLİ KARAR ŞUDUR...'





'GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR'





'İFŞA EDECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün açıklanan 22 bin 104 liralık yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "İlk defa bu kadar kızgınım. Bu ücret insanların yüzüne küfretmek gibi bir şey. Erdoğan'ın bu yanlışı yapmayacağına inanıyordum. Bu kötülüğü yapabileceklerini; kendilerinin de bu riski alabileceğini düşünmüyordum" dedi.CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Bugün asgari ücretin geçtiğimiz yıllardan birikerek yarattığı mağduriyet düşünüldüğünde 35-40 bin lira asgari ücret çok değil. Türkiye’deki yaşam şartları düşünüldüğünde o bile yeterli değil. Bunlar yüzde 30’ları konuşuyorsa ‘Bu asgari ücretli için gerçek mi’ dedik. Gerçek enflasyon, asgari ücretlinin yaşadığı enflasyon yüzde 78 diye hesapladı arkadaşlar. Bu 75 ile 85 arasında gidiyor geliyor iline göre. Asgari ücretlinin hissettiği enflasyon yüzde 80. Oradan çıktı bizim 30 bin lira.Açıkçası herhalde 400 günün üzerinde süredir bu binaya geliyorum. Bu kadar sinirli, bu kadar kızgın, bu kadar hırs küpü geldiğim bir başka gün olmadı. Üç ay önce bu rakamı bekliyorduk. Üç ay önce büyük bir kampanya yaptık ve bu üç ayın sonunda şunu gördük: Burnundan soluyordu millet. 25 bine dahi burnundan soluyordu AKP’lisi de MHP’lisi de muhalefet partilerine oy vermiş insanlar da. Ve ben Erdoğan’ın sahayı okuyacağına, anketlere bakacağına, bu yanlışı yapmayacağına inanıyordum. Yani 25-30 bin lira arası bir şey belirleneceğini, önerimize benzer şekilde biraz daha işverene SGK’lı başına destekleme yapmak suretiyle bu işi çözeceklerini, bir noktaya getireceklerini düşünüyordum. Bu 22 bin lira, kaba tabirle küfretmek gibi bir şey insanların yüzüne. Ben bu şartlar altında bu kötülüğü yapabileceklerini düşünmüyordum. Kendilerine de bu riski alabileceklerini düşünmüyordum."Özel, yeni asgari ücret konusunda CHP’nin yol haritasının ne olacağına ilişkin soru üzerine, "Yüzde 75’i örgütlü olan bir işçi sınıfına bunu yapamazsın. Sözümüze değer veren herkese, hatta bizi sevmeyen işçi varsa ona da söylüyorum: Onun çıkarı, onun menfaati örgütlenmekte, ne olursa olsun örgütlenmekte. En kötü sendika, sendikasız olmaktan iyidir. Şu hisle uyuduklarını biliyorum ben dün işçilerin: ‘Bu kadarını da beklemiyorduk. Hiç mi değerimiz, kıymetimiz yok?’" ifadesini kullandı.Pazarda konuştuğu esnafın tezgahından çorap çalınmasına göz yumduğunu söyleyen Özel, “Bunun sürmesine ve derinleşmesine yönelik bir karar aldılar dün akşam. Bu yapılan; insanları bu haldeyken anlamamak, görmemek kabul edilecek bir şey değil” dedi.Bugün TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK ile yaptığı görüşmelere değinen Özel, "Şundan memnunum: Geçmişte bu üç konfederasyon hiç bir araya gelemezdi. Şu anda farklı farklı da olsa aynı duyguda ortaklaştıklarını ve kararlılık ifade ettiklerini büyük memnuniyetle takip ettim. Belli kararlar aldık bugün. Mesela yeni bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kanun teklifini sendikalarla birlikte, bütün muhalefet partileriyle birlikte olgunlaştırıp iktidarın önüne koymak lazım. Gelecek sene iktidar kim olur bilinmez ama iktidarın kim olduğundan bağımsız işçinin hakkını, hukukunu gözeten bir teklifi koymak lazım. Kendi adımıza verdiğimiz kararlardan bir tanesi genel merkezler düzeyinde sendikalarla ve yerelde bütün sendikalar ve STK’larla temas. Onu bugün başlattık. Mesela ben bugün asgari ücret meselesine en çok tepkiyi asgari ücretlilerden duymadım, emeklilerden duydum. Diyor ki ‘Asgari ücrete bunu yapan, yarın bize ne yapamayacak?’' ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asgari ücret hayırlı olsun” sözlerini alay etmek olarak değerlendiren Özel, “Ne hayırlı olacak asgari ücret? Bu asgari ücret kime hayır edebilir? Hayır edecek bir şey verirsin de ‘Hayırlı olsun’ dersin. Kahredecek bir şey verdin sen. ‘Enflasyona ezdirmedik’ sözleri de çıplak gözle gördüğüm, bu kulakların duyduğu en büyük yalan. Hangi enflasyona ezdirmemiş? TÜİK yüzde 50 ilan etti. Sen 30 verdin. Senin TÜİK’ine göre bile yüzde 18 ezdirdin" diye konuştu.Özel, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:"Yarından itibaren bütün örgütlerimiz 973 ilçede sokağa çıkacaklar. Milletvekillerimiz cumartesiden sonra hem seçim bölgelerine hem bütün Türkiye’ye yayılacaklar. Cumartesi, ‘Yurttaş İnisiyatifi’ diye 64 sivil toplum örgütü miting planladılar. O mitinge katılacaktım ben ama şimdi temsilen değil, kitlesel bir katılım... 2025’in bir geçim yılı olmayacağı belli, onu bir seçim yılı olarak tanımlıyoruz. Zorlayacağız. Bu aşamadan sonra örneğin bu sabah MYK toplantısında Saymanımız Özgür Karabat, durumdan anladığını özetledi. ‘Ben normal bütçemi hazırlıyorum, bir de seçim bütçesini hazırlıyorum’ dedi. ‘Aynen öyle. Cuma günü onu PM’de oylayacağız’ dedik. Bütün arkadaşlarımız seçimin yapılması yönünde hem nasıl etkileri, katkıları olabilir hem de alması gereken tedbirler... Mesela program çalışmalarını yaz boyunca seçim beyannamesine dönüştürecektik, o işleri hızlandırıyoruz. Hazır olan kısımdan politika notlarını çıkarıyoruz.Bundan sonraki süreçte ocak ayının ilk yarısında sendikalarla yüz yüze birtakım görüşmeleri yaptıktan sonra kendimiz emek şehirlerinden başlayarak asgari ücrete tepki ve emekçi, emeklilerle birlikte ‘Geçinemiyoruz. Geçim yoksa seçim var’ sloganıyla yoğun kampanya başlatacağız. Bütün arkadaşlarımız cuma günü sabahleyin MYK ve PM toplantılarımızda hazırlanarak ve önümüzdeki planlamaların yapılacağı süreçte ayrıca bir sürekli eylem komitesi oluşturduk, ilki cumartesi gününe destek için çalışıyor. Hep birlikte bu iktidarı seçime zorlamak için neler yapılabilir..."Boykot çağrısında bulunacaklarını açıklayan Özel, şöyle konuştu:"Geçtiğimiz günlerde işçilerin haklarını vermeyen firmalara -bir tanesi Polonez’dir- ‘Siz işçinin hakkını vermezseniz, tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız’ dedik. Bugün bir büyükşehrimizin sanayi ticaret odası başkanı açıklama yapmış, ‘Her türlü fiyat ayarlamasında asgari ücret artışını aşmamalıyız’ diyor. Yani patronlara diyor ki ‘Büyük patron işaret etti, işçiyi ezebiliriz.’ Şahsına saygım sonsuz ama onun lafına kim uyarsa, onun lafına uyanlara tüketimden gelen gücümüzü göstereceğiz. Açık söylüyorum: Tayyip Erdoğan ‘Ez’ dedi diye, işçisini ezene... Diyor ki sanayi ticaret odası başkanı, ‘Reis bize çerçeveyi çizdi. Hiçbirimiz işçimize, çalışanımıza, beyaz yakalımıza, gri yakalımıza, mavi yakalımıza, bekçimize yüzde 30’dan fazla yıllık artış yapmayalım. Tayyip Bey’e uyalım. Asgari ücretteki bu enflasyona ezdirme işini bütün özel sektör sahiplenelim’ diyor. Bunu yapmayanları destekleyeceğiz.”Özel, “Bu firmaları ifşa mı edeceksiniz” sorusuna, "İfşa edeceğiz, malını almayacağız. Banka mı? Bankasına mevduat koymayacağız. Yiyecek-içecek mi üretiyor? Polonez mi? İşçisinin hakkını vermiyorsa Polonez sucuk yemeyeceğiz. Döneceğiz, ‘Tüketmeyin, almayın bunu’ diyeceğiz. Tayyip Bey’e uyup da işçisini, emekçisini, çalışanını ezmeye kalkanın karşısında biz varız. Bana bize uyanı sonuna kadar destekleyeceğiz. ‘Ben işçime enflasyon oranında zam veriyorum’ diyeni pozitif listede yayınlarım. ‘Ben işçime enflasyonla değil, Tayyip Bey gibi sefalet maaşını layık görüyorum’ diyenin de karşısına kaya gibi dikileceğiz. Hiçbir şeyden korkum yok. Ne yapacak? Beni mahkemeye verecek, benden tazminat alacak. Bir tane ev, iki tane mütevazı araba, bir tane eczanenin dükkanı var. Alırlar onu ama ben milletin hakkını onlara yedirmem, bu kadar söylüyorum" yanıtını verdi.