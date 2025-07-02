Özgür Özel'den 'dokunulmazlık' açıklaması: 'Bir ben kaldım, beni de atsın hapse'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 137 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapıyor.



Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok.



Sayın Erdoğan'ın anlama kapasitesini yitirdiğini düşünmek lazım ya da birileri kendisini fena halde kandırıyor. Erdoğan'a tavsiyem, dünkü açıklamama baksın, ben ne demişim. Ben o karikatüre baktım. Peygamber melek değildir, bu şekilde resmedilmez.



‘Peygambere hakaret edeni savundu’ diyor. Ben doğru bildiğimi savunurum. Doğru bildiğimi de yanlış gördüğümü de söylerim, bedeli ne olursa olsun.



Ben orada peygamber görseydim, ‘Bu yanlış, doğru olmamış. Peygamber resmedilmez’ derdim.