Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den 'dokunulmazlık' açıklaması: 'Bir ben kaldım, beni de atsın hapse' /02 Temmuz 2025 19:44

Özgür Özel'den 'dokunulmazlık' açıklaması: 'Bir ben kaldım, beni de atsın hapse'

CHP lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı açıklamada "Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 137 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapıyor.

Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

"Bir ben kaldım, beni de atsın hapse. Biz demirden korksaydık, trene binmezdik. Bizim gündemimizde fezleke, dokunulmazlık yok.

Sayın Erdoğan'ın anlama kapasitesini yitirdiğini düşünmek lazım ya da birileri kendisini fena halde kandırıyor. Erdoğan'a tavsiyem, dünkü açıklamama baksın, ben ne demişim. Ben o karikatüre baktım. Peygamber melek değildir, bu şekilde resmedilmez.

‘Peygambere hakaret edeni savundu’ diyor. Ben doğru bildiğimi savunurum. Doğru bildiğimi de yanlış gördüğümü de söylerim, bedeli ne olursa olsun.

Ben orada peygamber görseydim, ‘Bu yanlış, doğru olmamış. Peygamber resmedilmez’ derdim.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den 'dokunulmazlık' açıklaması: 'Bir ben... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:54:14