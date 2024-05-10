Özgür Özel'den eleştirilere cevap: 'Yumuşama falan değil...'

Uşak programı kapsamında partisinin il başkanlığına ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 35 yıl aradan sonra CHP’nin kazandığı Uşak Belediyesi önünde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.







Özel'in Erdoğan'la görüşmesi 'yumuşama' eleştirilerini beraberinde getirmişti. Konuşmasında eleştirilere de cevap veren CHP Genel Başkanı Özel, "Birileri diyor ki, 'CHP, normalleşme' diyor. Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse 'gelin arttıralım' demek, 'asgari ücrete zam yapalım' demek. 'Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim' demek. Emekli astsubayın, uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" ifadelerini kullandı.





“BİZİM HİÇ KİMSEYLE BİR SORUNUMUZ YOK”

Emekliler için mücadeleyi sürdüreceğini dile getiren Özel, "Ben, Alevi Sünni kavgasına, yok DEM'miş bilmem neymiş tartışmalarına, sağ sol meselelerine girmem. Çünkü bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Kimsenin giyimiyle, kuşamıyla, inancıyla, mezhebiyle sorunumuz yok. Vatanını, bayrağını seven Türkiye İttifakı'ndadır. Nokta. Ama emeklinin AK Parti'lisi de DEM Parti'lisi de 10 bin lirayla geçinemiyor kardeşim. Alevisi de geçinemiyor Sünnisi de. Benim meselem bu. Söz vermiştim emeklilere 'sesinizi duyuracağım' diye. Seçimi kazandık, unutmak yok. 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'na Türkiye'deki bütün emeklileri davet ediyorum." diye konuştu.







Özel, partililerden yeni belediye başkanlarına sahip çıkmalarını isteyerek, "Onları zorlamayın. Onların borçları var, zorlukları var. Hizmet bekleyen insanlar var. Biz bu belediyeleri çocuklarımızı işe sokmak için almadık. Elbette onlar da olacak ama kayırmacılıkla değil. Biz bu belediyeleri zenginleşmek için almadık. Biz bu belediyeleri iyi hizmet etmek, vatandaşın gönlünü fethetmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için aldık." değerlendirmesinde bulundu.