Özgür Özel'den Erdoğan'a çağrı: Çıksın ve her şeyi orada anlatsın

TBMM'nin 8 Ekim'de İsrail tehdidi konusuyla toplanma kararı alması sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.





Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’ye bizzat gelerek her şeyi anlatması gerektiğini belirterek, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı Meclis'in kürsüsüne çıkıp ‘Bize İsrail yakında saldıracak hedeflerinde Anadolu toprakları biz varız’ diyorsa derhal bunun bütün gerekçelerini, bütün kanıtlarını bütün istihbaratını o Meclis'te paylaşması lazım. İlgili bütün bakanlar bilgi versin ama Erdoğan çıksın ve her şeyi orada anlatsın" şeklinde konuştu.





Kapalı oturumların tutanaklarının 10 yıl boyunca gizli kaldığını hatırlatan Özel, devlet ciddiyetine uygun şekilde bir bilgilendirme yapılması gerektiğini belirterek ”Tatmin olmazsa toplantıda konuşulanları milletimle paylaşırım” ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu’nu makamına ziyaret gerçekleştirdi. Özel, belediyeden ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İsrail yönetiminin dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır” açıklaması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kapalı oturumla toplanmasını talep etmişti.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün katıldığı canlı yayında bu talebin kabul edildiğini; 8 Ekim Salı günü Meclis’in İsrail gündemiyle toplanacağını açıkladı.Bu toplantı kapsamında hükümet Meclis’i son gelişmeler konusunda bilgilendirecek.Sözlerine devam eden Özel “Benim endişem bu meselenin suni bir gündem olarak köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri tahkim edilme çalışmasıdır. Eğer bunu yapmaya kalkan olursa ifşa ederim" dedi.