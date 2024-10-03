İsrail’in Filistin’in ardından Lübnan’a kara harekâtı düzenlemesi, bölgesel savaş senaryolarını gündeme getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış konuşmasında, “Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır” demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle açıktan bir tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa, bunu bütün somut gerekçeleri ile Milletin Meclisi'nde açıklaması lazım. Toplantının, Erdoğan'ın da mutlaka TBMM'de bulunduğu ve bakanların yanıtlayamadığı konularda da soruları yanıtlayacağı şekilde yapılması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.