Özgür Özel'den Erdoğan'a 'yeni bakanlık' önerisi: Siyaset üstü olmalı!





'ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKTI' ELEŞTİRİSİ





YENİ BAKANLIK ÖNERİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman'da Uğur Dün­dar'ın sorularını cevapladı.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"Bir ülkenin kayıplarını doğru bilme hakkı var. Kapalı nüfus sayımına ihtiyacımız var.Bu sayımla birlikte depremdeki kayıplarımızın sayısı net bir şekilde ortaya çıkar ve bunun yanında ülkede bulunan kaçak sığınmacıları da öğrenebiliriz.9 ay önce Erdoğan bu şehirden yüzde 70 oy aldı. Depremden 3 ay sonra bütün konutları yapacağım diye söz verdi.Depremin üstünden 1 yıl geçince, Adıyaman sahipsiz kalınca, halk başkanımıza yüzde 50 ile belediyeyi verdi. Kendine söz verip tutmayanı unutmadılar."'Depremin ardından askerin kışlalardan geç çıkarıldığı' tepkileri olmuştu. Özgür Özel, tartışmalara değinerek şunları söyledi:"Bugün depremle ilgili çok güzel bir belgesel izledim, gerçekten çok etkileyiciydi. En çok duyduğum şeylerden biri, Adıyaman’ın adını ve sesini üç, dört gün kimsenin duymadığıydı. Geç kalındığı söylendi, evet, bu doğru. Bu konuyu çok konuştuk.Her an savaşa hazır bir ordu var. Bir talimatla, bir düdükle, bir sirenle dakikalar içinde giyinip araçlara binecek şekilde eğitilmiş yüz binlerce askerimiz var. Oysa, enkaz başına birkaç yüz bin asker hemen, belki bir gün içinde ulaşabilecekken, üç gün boyunca bu orduyu kışladan çıkarmak, geri sokmak gibi saçma bir yaklaşım benimsendi. Şanlı Türk ordusunun, depremde kışladan çıkıp da yönetimi ele alalım demesi mümkün mü?Türk ordusunun, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı deneyimi unutmamalıyız. O dönemde kimi kurtardıysa, ordu kurtarmıştı zaten. Bu büyük bir hataydı, büyük bir eksiklikti.CHP lideri Özel, "Deprem ve Afet Yönetimi" için yeni bir model önerisinde bulundu. 6 Şubat'taki depremler sonrası yaşanan gecikmelere dikkat çeken Özel, bu tür olayların öncesinde alınması gereken önlemlerin önemine vurgu yaptı.Depremin hemen ardından yapılan müdahalelerin de kritik olduğunu belirten Özel, 'Deprem ve Afet Bakanlığı' önerisini Erdoğan'la yapılan yüz yüze görüşmelerde dile getirdiğini ifade etti.Özel sözlerini şunları söyledi:"Ama şunu söylemek isterim: Depremin ardından ilk 24 saat, ilk 5-7 gün çok önemlidir. Ancak, en kritik olan şey, deprem olmadan önce ne yaptığınızdır. O yüzden, ben bugün Sayın Erdoğan’a yüz yüze görüşmemde de önerdiğim bir fikri yine tekrarladım. İlkinde ciddi şekilde not aldı, ama bunu burada, canlı yayında sizlerin aracılığıyla ifade etmek istiyorum.Bugün Sayın Erdoğan’a düşen görev, liyakatinden, becerisinden ve deneyiminden şüphe edilmeyecek, herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan, yetkin, tam yetkili ve donanımlı bir kişiyi, "Deprem ve Afetlere Hazırlık Bakanı" olarak atamaktır. Bu kişi siyasi olmamalıdır.Sonra, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin liderlerine, hatta grupları oluşturan siyasi partilerin liderlerine, kendi partisine de kendisi atayarak, birer bakan yardımcısı atamalıyız. AK Parti’den, CHP’den, DEM’den, İYİ Parti’den ve Yeni Yol grubundan, hatta onları oluşturan partilerden birer bakan yardımcısı atamak gerekir.Bu beş bakan yardımcısı ile, o siyaset üstü bakanın tüm yetkileriyle birlikte, birbirimize siyasi çalımlar atmadan, kaynak mı bulunacak? Hep birlikte ne yapılması gerektiğini kararlaştırarak, dünyadan mı kaynak bulunacak? Dünyadaki tüm siyasi akrabalarımızı devreye sokarak, bütün ilişkilerimizi kullanarak, ne tedbir alınacaksa, kim ikna edilecekse, kentsel dönüşümde ne olacaksa, siyaseti kenara bırakıp bu işleri yürütmeliyiz.Depremin de bir siyaseti vardır elbette, ancak dirençli bir kent yapmak, millete taahhüt etmek, seçim meydanlarının işidir. Ama bizim seçim bekleyecek zamanımız yok. Belki de İstanbul depremi, seçimden çok önce olabilir.Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor. Dün, ilgili genel başkan yardımcımı oraya gönderdim. Bütün büyükşehir belediye başkanlarımız, onların üst düzey yetkilileri ve değerli akademisyenlerle birlikte olağanüstü bir durum toplantısı yaptılar. Bir yol haritası belirlediler, ama bu bizim partner yol haritamızdır."