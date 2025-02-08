Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklama





GÖRÜŞME YARIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK





'ŞAİBELİ KURULTAY' İDDİASINA CEVAP

"Ben, Erdoğan'ın işine gelecek bir takvimde buna 'evet' demeyeceğimi söyledim" diyen Özel, şunları söyledi: "Durup durup son 3 ayda 'seçimleri yenileyelim' derse bunda yokuz dedim. 14 bin 500 emekli maaşı alan bir emekliye Erdoğan'ın aday olamayacağı bir seçim için 3 yıl daha bekleyeceğiz diyemiyorum, 22 bin lira asgari ücret verilmiş, 20 bin lira ev kirası, bir asgari ücretliye 'dur, bir 3 sene daha sabret, Erdoğan'ın aday olma şansı yok' demek istemiyorum. Bir an önce sandığı önüme koymak istiyorum. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir, onun da adaylığından korkmuyoruz."





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32. Genel Kurulu'na katıldı.Özgür Özel, genel kurulun ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ne zaman görüşeceği sorulan Özel, "Evet, dün akşam deprem bölgesinden döndüm. Eğer Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daysanız o ziyaretin ne zaman ve nasıl sonlanacağı konusunda çok kesin bir şeyler söylemek bir şey değil. Orada soran arkadaşlara net bir şey söylememiştim" dedi.Özel, şunları söyledi: "Biz yarın Ekrem Bey Ankara'ya gelecek, Mansur Başkan'la da görüşmüştük üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş, oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Bir şey değişmez, Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler, biz bunun farkındayız."AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin kurultayını 'şaibeli' olarak nitelendirmesi ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "açıklama yapılmalı' çağrısı sorulan Özel, şunları kaydetti:"Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak, 14 yıldır sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da, Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? Sayın Erdoğan'ın böyle bir sorusuna zaman harcadığımı söylesem Atatürk'ün kurduğu partinin, dünden bugüne emek vermişlerine ve bugün 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum. Bunlar ciddiye alınacak şeyler midir?"İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'aday belirleme' ve 'erken seçim' ile ilgili değerlendirmeleri de sorulan Özel, "Sayın Dervişoğlu'nun açıklamaları doğru zeminde yapılan doğru açıklamalardır. Ama şöyle bir gerçeklik var. Sayın Erdoğan'ın aday olmaması için gayret göstereceksek erken seçim yapmama üzerine gayret göstereceğiz. Çünkü YSK'nın son kararını da biliyorsunuz, bunu Erdoğan'ın ikinci dönemi olarak saydılar. Anayasa'ya göre bu dönem aday olabilmesi seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesine bağlı" dedi.Mansur Yavaş'ın "Aday kim olacak olacak diye tartışıyorlar, ben bilerek tartışıldığını düşünüyorum" sözleri ve ön seçime katılmayacağı iddialarına ilişkin yanıt veren Özel, şunları söyledi:"Mansur Başkan bizim partimizin çok kıymetli bir belediye başkanı. Mansur Başkan gücü yettiğince Ankara'nın yoksullarına, yetimlerine el uzatmaya çalışıyor. Biz artık bu çabanın yerel yönetimler eliyle ve sınırlı güçleriyle değil; devlet eliyle, devlet gücüyle yapılmasını, bunun için de CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesini istiyoruz. Mansur Başkanı da Ekrem Başkanı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Ama süreç kendini böyle bir göreve layık gören hiç kimseyi dışlamayacak şekilde, en kapsayıcı şekilde yürütülecek."Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yola çıktığınız arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir" sözleri de sorulan Özel, "Onları hiç üstüme alınmadım. Hiç etmedim çünkü" cevabını verdi.