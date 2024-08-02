Özgür Özel'den fındık alım ücretine tepki: 'Bu fiyata vermiyoruz' diyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Giresun'da 'fındık' mitinginde vatandaşlara seslendi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugün fındık alım fiyatını 130 TL olarak açıklamasına tepki gösteren CHP lideri, bu fiyatla üreticinin geçinmesinin mümkün olmadığını ve tarımla kalkınan kentlerin sefalete mahkum edildiğini söyledi. Özel, iktidarın ekonomik krizle mücadele etmediğini vurgulayarak erken seçim çağrısı yaptı.





"Toprak Mahsulleri Ofisi bu sabaha kadar bekledi. Biz buraya geldik diye fındık fiyatlarını açıkladılar, mitingi boşa düşürmek için bugün açıkladılar. Birçok ilin geçim kaynağı olan fındık fiyatına 118-120 lira maliyet biçtiler. Üreticinin kendisi maliyetin 140 TL olduğunu söyledi. Bu kabul edilecek bir fiyat değildi. Utanmadan, sıkılmadan erinmeden 130 TL fiyat açıkladılar.





Bu, tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar, Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Samsun'a, tamamen ihanettir ve bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler. Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir.





Bu fiyattan fındık yok dersek bu fiyat biraz daha yukarıya gidecek. Fiyat oyununa, rekolte oyununa gelmeyin. Sabredin. Elinizdekini bedavaya vermeyin. Bu iktidar sevmiyor üreteni, çiftçiyi sevmiyor.





Arkadaşlarımızın beşli çete dediği firmaların vergi borcunu sildiler. Mecliste bir önergeyle affettiler. Bu yandaşları, kendi arkadaşlarına 660 milyar buldular, emekliye 100 milyar bulamadılar.





Size soruyorum, bu fiyatı kabul edecek miyiz? Bununla mücadele edecek miyiz? Biz sizi karınca gibi ezdirmeyeceğiz, karıncanın kardeşi var o da CHP'dir. Bu fındık parasıyla, çay parasıyla geçim olmaz. Geçim yoksa seçim var. Dedim ki 1 Nisan günü, fırsatçılık yapıp, seçim sonucumuzu gösterip erken seçim demeyeceğim. Ama bir şartım var dedim, insanlara hakkını ederini ver, yoksa seçim olur. Ben onların sıkıntısına kulağımı tıkayamam. Şimdi bu durumda geçim olmaz artık çare seçimdir.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Fındıkçının, üreticinin, çiftçinin hakkını yedirmeyeceğiz. Biz kazanacağız! Tayyip Bey bu insanlara ben 'erken seçim' dedirtmiyorum, sen dedirtiyorsun. 130 liraya fındık diyorsun, onlar da erken seçim istiyor. Buradan Tayyip Bey'e sesleniyorum; Hodri Meydan! 130 lira fındık parasıyla Giresunlu geçinir diyorsan haftaya cuma gel benim gibi miting yap, bu meydanı doldur."