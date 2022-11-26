Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım /26 Kasım 2022 13:04

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmelerinde konunun dışına çıkınca CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in tepkisini çekti: “Dua edin genel kurul salonundaki gibi sizi salondan çıkarttırmayayım. Aklınızı başınıza toplayın, haddiniz değildir bu.”

Özgür Özel'den Fuat Oktay'a: Dua edin sizi salondan çıkarttırmayayım

TBMM bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefeti ve altılı masayı eleştirince, konunun dışına çıktığı için CHP’li Özgür Özel’in tepkisini çekti.


Özel, Oktay’a tepki gösterirken şunları söyledi:

*Sabahtan beri ben herkesi dinledim. İktidar muhalefet gayet düzgün bir dil. Sataşma yok, kavga yok, hakaret yok. Şimdi yine söz size verilecek. Zaten eleştirilerde kamera yok, cevabında kamera var.

*Bunda da ben sizi eleştirmedim hatta yücelttim. Bence dedim, ihtiyacı yok böyle bir şeye. Siz oradan üstünüze alınmışsınız. Şöyle bir şey asla söylenmez. ‘Biz muhalefetin aksine kadına yönelik şiddeti polemik malzemesi yapmayız.’ Bakın, siz bu heyete saygılı olmak durumundasınız. Konumunuz gereği. ‘Altılı Masa, nokta ile virgül ile uğraşıyor…’ Sizin ne haddinize.

*Burada cumhur ittifakının bilmem ne toplantısını eleştiren var mı? Eleştirirsek ya Kalaycı (MHP Milletvekili Mustafa Kalaycı) çıkar ya bugünkü sayın sözcü çıkar cevap verir. Ya siz burada ya birilerinden rol çalma peşindesiniz ya kameraların karşısında münhasıran bulunmanın tırnak içinde söylüyorum, siyasi şımarıklığı içindesiniz.

*Biz, bize oy veren seçmene olan yükümlülüğümüz ile bir atanmış olarak seçilmişlerin olduğu bir heyete bu özensiz dilinizi kınıyoruz ve aynen size iade ediyoruz.

*Dua edin genel kurul salonundaki gibi sizi salondan çıkarttırmayayım. Aklınızı başınıza toplayın, haddiniz değildir bu.
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