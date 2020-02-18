Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den 'Gezi' açıklaması: Yargılanacaklar /18 Şubat 2020 23:34

Özgür Özel'den 'Gezi' açıklaması: Yargılanacaklar

Gezi davasında verilen kararları ve Osman Kavala'nın durumu değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 840 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesine rağmen başka bir soruşturma kapsamında cezaevi çıkışında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

Özel, Twitter hesabından Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verilmesine tepki gösterirken, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Osman Kavala 'üst' kararı, Erdoğan'ın yargıyı hükümsüz kılmak için talimatla karar yazdıracak kadar meseleyi kan davasına dönüştürdüğünün ispatıdır.

"Kavala er ya da geç serbest kalacak, Gezi'deki ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacaktır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den 'Gezi' açıklaması: Yargılanacaklar Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:49:01