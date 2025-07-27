Özgür Özel'den Hakan Fidan’a: Pabucumun atanmışı!

Özel, Fidan’a yönelik eleştirisinde şu ifadeleri kullandı:



“Netanyahu’ya tık yok, Trump’a tık yok. 12 ülke Filistin için eylem planı alıyor, yine tık yok. TikTok’ta gençleri kandırmaya çalışıyor, Kurtlar Vadisi videosu koyuyor. Pabucumun kenarı... Kurtlar Vadisi’nden umut besleyen, TikTok’la gençleri kandıracak olan pabucumun atanmışı! Yazıklar olsun sana!”



Konuşmasında hükümetin Filistin politikasını da eleştiren Özel, Erdoğan ve Fidan’ın “Trump’ın karşısında sus pus kaldığını” savundu. CHP lideri, geçmişteki Kıbrıs Harekatı ve Filistin dayanışmasını hatırlatarak şunları kaydetti:



“Bugünkü duruşumuz Ecevit’in duruşudur, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının duruşudur. Erbakan hocanın oğlunun partisiyle de, partisini terk etmeyenlerle de aynı samimiyetle Filistin için yan yana duruyoruz. Trump’ı görünce Filistin’i satanları bu millet affetmeyecek!”