Özgür Özel'den İBB operasyonu sonrası hamle: Tüm programlarını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında 3 ilde eş zamanlı yeni bir operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da var.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel program değişikliğine gitti. Özel, Manisa ve İzmir'deki planlı ziyaretlerini iptal ederek İstanbul'a geliyor.



CHP lideri, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne giderek tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret edecek.



Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, yalnızca pazar günü değil, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerini de İstanbul'da geçirecek. CHP Genel Başkanı'nın, operasyon sonrası gelişmeleri yakından takip edeceği ve parti örgütüyle koordineli bir süreç yürüteceği belirtildi.