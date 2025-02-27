Özgür Özel'den ilk 'Köseler' tepkisi!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabaha karşı saat 04.00'te evi basılarak gözaltına alındı.

Köseler'in, "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

21 KİŞİ GÖZALTINDA

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Köseler'in gözaltına alınmasına X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.





Özel, "Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız" dedi.





CHP liderinin paylaşımı şöyle:





"31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır.





Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir.





Herkes bilsin ki;





Saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.





Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu Saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız."