Özgür Özel'den ilk Rıza Akpolat açıklaması: 'Hukuksuzluk zincirinin yeni halkası!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.





BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre soruşturma kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 24 şüpheli ile tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat'ın, Balıkesir'de babasının evininde gözaltına alındığı öğrenildi.





ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu karara tepki göstererek Rıza Akpolat'a destek verdi. Özel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:





"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır."







