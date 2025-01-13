Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den ilk Rıza Akpolat açıklaması: 'Hukuksuzluk zincirinin yeni halkası!' /13 Ocak 2025 10:21

Özgür Özel'den ilk Rıza Akpolat açıklaması: 'Hukuksuzluk zincirinin yeni halkası!'

İstanbul'da başlatılan 'ihale yolsuzluğu soruşturması' kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği ve ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre soruşturma kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 24 şüpheli ile tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat'ın, Balıkesir'de babasının evininde gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu karara tepki göstererek Rıza Akpolat'a destek verdi. Özel sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den ilk Rıza Akpolat açıklaması: 'Hukuksuzluk... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:03:47