Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den ilk tepki! 'Hiçbir kumpas 19 Mart darbesinden bağımsız değil' /30 Haziran 2025 13:13

Özgür Özel'den ilk tepki! 'Hiçbir kumpas 19 Mart darbesinden bağımsız değil'

Kurultay davasının ertelenmesinin ardından CHP lideri Özgür Özel'den ilk tepki geldi. "Hiçbir kumpas 19 Mart darbesinden bağımsız değil" diyen Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü günündeki Saraçhane mitingine davet etti.

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CHP lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin görülen davanın bugün duruşması gerçekleşti. Kurultayın iptal edilip (mutlak butlan) genel başkanlık görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'na iade edileceği iddiasının da konuşulduğu davanın duruşması 8 Eylül'e ertelendi.

CHP'den karara art arda flaş tepkiler gelirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de ilk tepki geldi.

CHP lideri Özgür Özel, partisine yönelik her eylemin İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan 19 Mart günü ile alakalı olduğunu ifade etti.

Özel, davayı bir siyasi operasyon olarak nitelerken İmamoğlu'nun tutukluluğunun (19 Mart'ta gözaltı, 23 Mart'ta tutuklama) 100'üncü gününde vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu Saraçhane'deki mitinge çağırdı.

İmamoğlu ile sonuna kadar yol yürüyeceğini de belirten Özel şunları ifade etti:

    "Partimize dönük hiçbir kumpas, 19 Mart Darbesi’nden bağımsız değildir.

    Bugünkü duruşmanın da; sonuç odaklı değil, partimizi tartıştırmaya, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye, mücadele azmimizi kırmaya yönelik süreç odaklı bir siyasi operasyon olduğu ortadadır.

    Asla hedeften şaşmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz!

    Yarın 20.30’da; demokrasi ve adaletin 100 KARASINDA ve darbenin 100. KARA gününde, direnişin kalbinde Saraçhane’deyiz!

    Ekrem Başkanımıza, yol arkadaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız.

    Gençleri, kadınları, emekçileri, emeklileri… Bu ülkeyi seven herkesi her şeyin başladığı yere, Saraçhane’ye davet ediyorum."
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