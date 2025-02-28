Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den İmralı görüşmeleriyle ilgili flaş iddia /28 Şubat 2025 16:50

Özgür Özel'den İmralı görüşmeleriyle ilgili flaş iddia

CHP lideri Özgür Özel, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının perde arkasını anlattı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi'ne yaptığı ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'SİYASİ RİSKİ ORTAĞININ SIRTINA YÜKLEDİ'

Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili konuşan Özel, "Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz" diye konuştu.

'DEVLET ADINA 4 KİŞİLİK HEYET KURULDU'

Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı çağrının perde arkasına dair de açıklamalarda bulunan CHP lideri, bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyetin eşlik ettiğini söyledi.

'20'DEN FAZLA HUKUKÇU MASADA ÇALIŞIYOR'

"Sizin bilginizle Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak" diyen Özel, "Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş" ifadelerini kullandı.

'KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN'

Özel, şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak tarihsel sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Bu sorunun çözülmesi için meclisle birlikte hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı çalışma yürütülmeli. Bu süreçte tüm mağdurların rızasının alınmaması çok önemlidir. Bunun dışında biz şeffaflığa vurgu yapıyoruz. 2025 yılında bir iktidar partisinin, milletin aklıyla alay etmesini doğru bulmuyorum.

Artık samimiyete ihtiyaç var. Her şeyi bir yana bırakacaksınız. Açıklık olacak, samimiyet olacak. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben bekleyeyim duruma göre poziyon alayım demek olmuyor. Bizim CHP açısından bu ülkedeki insanların yararına olcaksa, analar ağlamayacaksa, Kürtler yaşadıkları sorunlara çözüm bulacaksa biz bu işte varız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den İmralı görüşmeleriyle ilgili flaş iddia Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:29