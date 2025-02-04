Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den 'Kartalkaya Faciası' açıklaması /04 Şubat 2025 14:05

Özgür Özel'den 'Kartalkaya Faciası' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel, "78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan facianın üzerinden 2 hafta geçti, sorumlular ortada yok" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Özgür Özel'in konuşmasındaki ilgili bölüm şöyle:

"78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan facianın üzerinden 2 hafta geçti, sorumlular ortada yok. O günkü 7 kişilik bilirkişi ekibi mesleki onurlarına sahip çıkıp suçlu görmediklerini rapora eklemediler. Rapora 'korsan' dediler. O günden bugüne ne eski rapor ne ayrı bir rapor hala yok. Oysa gözaltındakilerin o raporlara göre sorumlulukları belirlenecek. Ama rapor Bolu Valiliğini sorumlu tuttuğu için, Turizm Bakanlığını sorumlu tuttuğu için 14 gündür kıpırdayamıyorlar. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, bu Bakanı derhal görevden alınız.

Sorumlular yargılanacak. Adil yargılama, delillerin karartılmaması noktasında işin üstesinde olacağız. Ama bu işin yerel de değil daha yukarılarda Ankara'da sorumluları var.

Bu hafta içinde önce 279 rakamını sağlayana kadar bu bakan yargılansın önerisinde anlaşmak için çaba sarf edeceğiz. Ardından 21 milletvekiline ihtiyacımız var. Bu ayıba ortak olmayın diye sesleneceğiz."
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