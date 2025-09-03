Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den kayyım çıkışı: 'Bu kararı tanımıyoruz, Özgür Çelik görevinin başında' /03 Eylül 2025 14:17

Özgür Özel'den kayyım çıkışı: 'Bu kararı tanımıyoruz, Özgür Çelik görevinin başında'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada ''Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Özgür Özel, parti il binasının önünde konuştu.  

CHP lideri Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle: 

''Biz Türkiye'nin en güçlü ailesiyiz. Burası baba ocağıdır. Baba ocağının tapusunun bir tane sahibi var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 

CHP İl Başkanı İl Başkanlığı'nda görev yapar. Benim İl Başkanım Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır.

Şimdi seçilmiş Cumhurbaşkanı adayımızı ve İstanbul'un seçilmiş belediye başkanını Silivri'de ziyarete gitmeden önce tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına buraya il başkanımızı ziyarete geldim. Kendisiyle yöneticilerimizle, milletvekillerimizle içinde bulunulan durumu değerlendirdik ve birazdan buradan ayrılacağım.

''ALINMASI MÜMKÜN BİR KARAR DEĞİL''
Ardından da her birimiz görevimizin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır.

Siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği, onların seçtiği delegeler karar verirler. Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir.

''BU KARARI TANIMIYORUZ''
Bu kararın görevlendirdiği kişilerin görevini meşru görmemiz, seçilmemiş birini İstanbul İl Başkanı olarak kabul etmemiz sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz ve il başkanımız ve ekibi görevine devam ediyor.'' 

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den kayyım çıkışı: 'Bu kararı tanımıyoruz,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:13