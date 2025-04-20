Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den KHK mağdurlarına selam /20 Nisan 2025 12:01

Özgür Özel'den KHK mağdurlarına selam

Yozgat mitingiyle gözlerin üzerine çevrildiği CHP lideri Özgür Özel, KHK mağdurları ve siyasi mahkumlar için kullandığı sözler dikkat çekti.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglerin ikincisini dün Yozgat’ta gerçekleştirdi.

TR724'te yer alan habere göre Milli İrade Mitingi’nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta KHK mağdurları olmak üzere tüm siyasi mahkumlara selam gönderdi.

Özel, “Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara selam olsun. Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmadan işlerinden atılanlara, mahkemeyi kazanıp da geri dönemeyen mazlumlara, KHK mağdurlarına selam olsun.” dedi.

Atanamayan öğretmenleri de unutmayan Özel, “Bundan sonra atanmayan öğretmenlerden, 1 milyon öğretmenden 15 binini atayanlara yazıklar olsun. Gelecek güzel günler için tüm öğretmenlere, tüm gençlere selam olsun.” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den KHK mağdurlarına selam Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:22:58