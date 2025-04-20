Özgür Özel'den KHK mağdurlarına selam

Cumhuriyet Halk Partisi, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için düzenlenen mitinglerin ikincisini dün Yozgat’ta gerçekleştirdi.





TR724'te yer alan habere göre Milli İrade Mitingi’nde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başta KHK mağdurları olmak üzere tüm siyasi mahkumlara selam gönderdi.





Özel, “Türkiye’deki tüm siyasi tutsaklara selam olsun. Haklarında hiçbir mahkeme kararı olmadan işlerinden atılanlara, mahkemeyi kazanıp da geri dönemeyen mazlumlara, KHK mağdurlarına selam olsun.” dedi.





Atanamayan öğretmenleri de unutmayan Özel, “Bundan sonra atanmayan öğretmenlerden, 1 milyon öğretmenden 15 binini atayanlara yazıklar olsun. Gelecek güzel günler için tüm öğretmenlere, tüm gençlere selam olsun.” diye konuştu.