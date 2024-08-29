Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Cesedimi çiğnemeniz lazım! /29 Ağustos 2024 12:56

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması: Cesedimi çiğnemeniz lazım!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianameye sert tepki gösterdi. Özel, "Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hapsi istenen ve siyasi yasak talep edilen partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım." açıklamasını yaptı.



"DİLRUBA'NIN TUTUKLANMASI YÖNETİMİN ACZİYETİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Özel, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel ''Cezaevlerinin önünde haksızlık tutuklamalara karşı açıklamalar Türkiye'nin hak ettiği şeyler değil. Dilruba'nın tutukluluğu tamamen hukuksuz. Bir mikrofona söylenen sözler sanki sizin iktidarınızı yıkacak gibi tutuklama kampanyaları başlatmak tamamen yönetimdeki acziyetinden başka bir şey değil.  Duruşmada serbest bırakılacağını ümit ediyoruz. Türkiye'nin suni gündemlerden çıkması lazım." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ LAZIM

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen ifadeye ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Özel şunları kaydetti:

-Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız için Kılıçdaroğlu için iddianame hazırlanmış.

Kılıçdaroğlu'na karşı yapılan suç duyurusu MHP'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, gündemden ve milletin gözünden düşmüş olmanın, suç örgütüyle anılıyor olmanın kusurunu örtmek için yaptıkları bir kurgudur.  Kılıçdaroğlu hakkında yazılan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez.

-Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız, bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanının cesedini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa onun oturması gereken yere (sanık sandalyesine) gidip ben oturacağım.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açıldı. 3,5 yıla kadar hapsi istenen Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' da talep edildi. Davayla ilgili SÖZCÜ'ye açıklama yapan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, "AKP’lilerin kullanmış olduğu cümlelere benzer ifadeler gerekçe gösterilerek ceza davası açılmış olması yargının geldiği durumu ortaya koyuyor" dedi.
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