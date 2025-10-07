Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında dün toplandı.





Yaklaşık üç buçuk saat süren MYK'nın gündeminde Türkiye'de yaşanan ekonomik, sağlık, dış politika, eğitim sorunları, Bolu'da yapılan CHP TBMM Grubu 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ekim'de görülecek davası, CHP'nin 12 Ekim'de Brüksel'de gerçekleşecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yer aldı.





Edinilen bilgiye göre, MYK'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hasta mahpusların tutukluluğuna ilişkin sunum yaptı.





MYK'da Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan koordinesinde çalışan dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından dış politikayla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.





ÖZEL'DEN TALİMAT: "MUHAKKAK TAKİP EDELİM"

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla açılan beş ayrı dosyanın birleştirilmesiyle oluşan dava 17 Ekim Cuma günü, Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.





Kılıçdaroğlu’nun yeniden hakim karşısına çıkacağı 17 Ekim’de CHP lideri Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da olacak.





Edinilen bilgiye göre, Özel, MYK'da sürecin sonuna kadar takip edilmesi gerektiğini söyleyerek davanın önemine vurgu yaptı.





Özel, 17 Ekim'de gerçekleşecek davaya ilişkin "Muhakkak takip edelim" diyerek geniş bir heyetle katılım talimatı verdi. Kurmaylar, "Genel Başkanımız yurt dışında ama partimizden en üst düzeyde katılım sağlanacak" ifadelerini kullandı.







