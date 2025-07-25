Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen ziyarette Özel'e CHP'nin eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve yurttaşlar, ekonomi ile ilgili Özel’e dert yandı. Özgür Özel, “Hayat pahalılığına, artan maliyetlere karşı herkesin derdi aynı: Geçinemiyoruz!” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazarcı esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi. Pazara gelen vatandaşlar ve esnaf, Özgür Özel’e ekonomi ile ilgili dert yandı. Pazara gelen vatandaşların ekonomik durumunu anlatan bir esnaf, “Halkımız çok zor durumda. 200 lirayla geliyor, çileğin kilosu 150 lira, 10 liralık çilek istiyor. Bir esnaf olarak içim gidiyor!” ifadelerini kullandı. Bir başka esnaf ise, “Akşamüstü burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız.” ifadelerini kullandı.



Bir diğer esnaf ise, “Pazarda bizim sattığımız domates 15 lira, köylünün eline 3 lira para geçiyor. Bu çiftçi nasıl ekecek nasıl dikecek, bu vatandaş ne ile yiyecek? 1 kilo kiraz 500 lira. Türkiye’de yüzde 90 halk, evine 1 kilo kiraz götürememiştir.” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, “Bu düzende ne alan memnun, ne satan memnun. Hayat pahalılığına, artan maliyetlere karşı herkesin derdi aynı: Geçinemiyoruz! İktidar sokağa çıkamasa da pazara gelemese de biz her yerde milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.