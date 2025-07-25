Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret /25 Temmuz 2025 18:16

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 76 yaşındaki kardeşi Adil Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

SHABER3.COM

Kılıçdaroğlu'nun ofisinde gerçekleşen ziyarette Özel'e CHP'nin eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve yurttaşlar, ekonomi ile ilgili Özel’e dert yandı. Özgür Özel, “Hayat pahalılığına, artan maliyetlere karşı herkesin derdi aynı: Geçinemiyoruz!” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazarcı esnafı ve yurttaşlarla bir araya geldi. Pazara gelen vatandaşlar ve esnaf, Özgür Özel’e ekonomi ile ilgili dert yandı. Pazara gelen vatandaşların ekonomik durumunu anlatan bir esnaf, “Halkımız çok zor durumda. 200 lirayla geliyor, çileğin kilosu 150 lira, 10 liralık çilek istiyor. Bir esnaf olarak içim gidiyor!” ifadelerini kullandı. Bir başka esnaf ise, “Akşamüstü burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf ise, “Pazarda bizim sattığımız domates 15 lira, köylünün eline 3 lira para geçiyor. Bu çiftçi nasıl ekecek nasıl dikecek, bu vatandaş ne ile yiyecek? 1 kilo kiraz 500 lira. Türkiye’de yüzde 90 halk, evine 1 kilo kiraz götürememiştir.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, “Bu düzende ne alan memnun, ne satan memnun. Hayat pahalılığına, artan maliyetlere karşı herkesin derdi aynı: Geçinemiyoruz! İktidar sokağa çıkamasa da pazara gelemese de biz her yerde milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:25:35