Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den 'kurultay davası' çıkışı: ‘Maksat sonuç almakta değil, maksat…’ /28 Haziran 2025 17:35

Özgür Özel'den 'kurultay davası' çıkışı: ‘Maksat sonuç almakta değil, maksat…’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptal davasına ilişkin çarpıcı açıklamada bulundu. Özel, "Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptal davasına ilişkin konuştu.

Özel, "İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok. Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz" ifadelerini kullandı.
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