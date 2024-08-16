Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den Meclis'teki saldırıya tepki: Bu artık taşınabilir bir yük değil! /16 Ağustos 2024 15:45

Özgür Özel'den Meclis'teki saldırıya tepki: Bu artık taşınabilir bir yük değil!

CHP lideri Özgür Özel, AKP'li vekillerin TBMM'deki Can Atalay oturumunda muhalif vekillere saldırmasına tepki gösterdi. Özel, "Bu artık Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir yerdeyiz. Olacak iş değil" dedi.

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TBMM'deki Can Atalay oturumunda AKP'li vekiller, TİP Milletvekili Ahmet Şık'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Şık'a ilk yumruğu atanın AKP Milletvekili Alpay Özalan olduğu öğrenildi. Saldırıda DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara tepki gösterdi.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bu duruma şahit olduğum için çok üzgünüm. Sayın Numan Kurtulmuş'u tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ve grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu artık Meclis açısından taşınabilir bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdare Amiri'nin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir yerdeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Sayın Gülüstan Koçyiğit de Meclis'e müdahaleyi engellemek isterken saldırıya uğradı."
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