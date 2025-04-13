Özgür Özel'den miting çağrısı: Hedef erken seçim

CHP Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yükselen erken seçim talebi kapsamında düzenlenecek mitinglere başlıyor.



CHP, Genel Başkan Özel'in katılımıyla yarın Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek.



Özel resmi X hesabından yayınladığı gönderi ile mitinge çağrı yaptı:



"Atatürk nerede yürüdüyse, biz oradan yürürüz!



Samsun’dan başlıyoruz.



Millet devletin gerçek sahibidir.



Millet kazanacak, tüm renkleriyle Türkiye kazanacak!



13 Nisan Pazar

Cumhuriyet Meydanı

14.00"



BİR SONRAKİ EYLEM YOZGAT'TA



CHP'nin mitingleri artarak devam edecek. CHP lideri Özgür Özel geçtiğimiz gün Şişli'de yaptığı konuşmada Yozgat'ta da miting yapılacağını açıklamıştı. Samsun'da yarın yapılacak mitingin ardından gelecek hafta sonu Yozgat'ta miting yapılması da CHP PM toplantısında değerlendirildi.