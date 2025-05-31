Özgür Özel'den operasyonlara sert tepki: Darbe bu kez savcı cübbesi ile geldi

DW Türkçe'de yer alan habere göre CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’naözgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye'nin başka bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri bu hafta Düzce'de düzenlendi.



Mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu ile sandıktan yarışmaya korkanlar, demokrasi tarihimize kara bir leke sürdüler. Aynı 27 Mayıs gibi, 12 Mart gibi, 12 Eylül gibi, 15 Temmuz gibi bir darbeye kalkıştılar. Darbe bu kez postalla, tankla değil; savcı cübbesi ile geldi" dedi.



İmamoğlu'nun üniveriste diplomasının sırf 'Cumhurbaşkanı adayı olamasın' diye İstanbul Üniversitesi'nden iptal ettirildiğini söyleyen Özel, "Buradan diplomayı gerçekte veren, iptaline direnen İşletme Fakültesi'nin dekanına, hocalarına teşekkür ediyoruz. Ancak onlar iptal etmeyince, üniversitenin yönetimini toplayıp ring araçları, duvarın boyasını, çevre temizliğini yapmaya yetkilendirenlerin diplomayı iptal ettiğini unutmadık. Onu yapanlardan bunun hesabını er geç soracağız" dedi.



Operasyonlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı, "Birileri koltuğum gidiyor diye hesap kitap içine girecekler, CHP'ye operasyon çekecekler... Ne Ekrem Başkanı bırakırız, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Biz Kuva-i Milliye'yiz, senden mi korkacağız" diye konuştu.



CHP'ye operasyonda 30 gözaltı



CHP'li belediyelere düzenlenen beşinci dalga operasyonda ise bugün beş ilçe belediye başkanının da aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 30'u gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini açıkladı.



Söz konusu soruşturmalar olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması ve Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 29 Ekim harcamalarıyla ilgili soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de bulunduğu bildirildi. Öte yandan Adana'da Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Oya Tekin ile Kadir Aydar için de gözaltı kararı çıkarıldı. CHP soruşturma ve gözaltıların "hukuki değil siyasi" olduğu gerekçesiyle operasyonlara tepki gösterdi.



Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu CHP'li 11 belediye başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerden bugüne kadar geçen süre içinde gözaltına alındı, altısı tutuklandı. 31 Mayıs 2025'e kadar, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan kişi sayısı 284 oldu.