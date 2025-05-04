Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: 'Mutlaka bir azmettireni vardır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı.









Özel, çirkin saldırı sonrası açıklamalarda bulundu.





"BİR SÜREDİR TEHDİTLER ALIYORUZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:





"Bugün kim konuştuysa barış dedi kardeşlik dedi. Türkiye’de artık annelerin ağlamamasını konuşarak son günlerini geçirmiş. Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün demokratik açılımlarla Türkiye’deki tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü.





Birileri bunların konuşulmasını istemediği için bugünkü o saldırının gerçekleştirilmesine ön açtılar, yol verdiler. Bir süredir hem tehditler alıyoruz istihbarı değerlendirmeler yapılıyor. Konya’da yaşananlar falan… Hepsi ayrı ayrı.





Buradan bir tek şey rica edeceğim, Sırrı Süreyya’nın, bir barış güvercininin aramızdan uçup gidişinin gündeminin önüne bu saldırganın yaptığı için geçmemesi lazım. Olay olduktan sonra eşimi annemi kızımı arayıp devam ediyorum dedim. Kızım çok merak edince bir 10 dakika yanına uğradım programımıza devam ediyoruz.





Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk'e, İnönü'ye, Ecevit'e, Kılıçdaroğlu'na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz.





Burada bir sürü kirli bilgi uçuşuyor. Sayın cumhurbaşkanından bakanlardan siyasi partilerin genel başkanlarını arayıp bu saldırıyı kınıyor herkes. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak konuşmak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyim. Kutuplaşmanın keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Hiç kimseye bir kırgınlığım küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra saldırılar bizi yıldırılacak olsak biz ölümü göze alıp cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık.





SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SIRRINI AÇIKLADI

Sırrı Süreyya’nın bir emaneti var; bana geldi bir gün şu son filmi izledin mi? Bir Cumhuriyet Şarkısı, hatırım için izle dedi. Ekrem Başkanla o günlerde yeni tutuklanış Ahmet Özer’in ailesiyle bir sinema salonu dolusu yerde o filmi izledik. Dedi ki ben ölene kadar bu sır sana emanettir, sonra söyleyebilirsiniz o filmin senaryosunu ben yazdım dedi."





Atılan yumruk bize değmez, mücadele azmimizi artırır.





"MUTLAKA BİR AZMETTİRENİ VARDIR"

2004 yılında iki evladını katlettiğini, birinin yaralandığı, 4. evladının o olaydan balkondan aşağı atlayarak kurtulabildiğine ilişkin bilgi bize İçişleri Bakanlığı tarafından ulaştırıldı. Birileri böyle bir şey yapacak, huzuru kaçıracak, bir provokasyon yapacaksa, suçu birinin sırtına yıkacaksa zaten böyle birini bulup yapar. Mutlaka bir azmettireni vardır.