Özgür Özel'den 'Siyasette yumuşama' tartışmasına cevap

68 kuşağı önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 52. yılı dolayısıyla Ankara'da bulunan Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı.



BirGün'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP heyeti, Üç Fidan'ın anma törenine katıldı. Burada CHP heyeti bir yürüyüş gerçekleştirdi.



Özel ve partililer oluşturulan kortejle birlikte devrimcilerin mezarına yürüdü.

Özel, Deniz Gezmiş'in mezarına karanfil bırakıyor (Fotoğraf: AA) Özgür Özel, Deniz Gezmiş'in mezarına karanfil bıraktı. (Fotoğraf: AA)



ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A 'SİYASETTE YUMUŞAMA' YANITI



Özel, anma töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “siyasette yumuşama” mesajına cevap veren Özel, şu ifadeleri kullandı:



"En çok ben istiyorum normalleşelim, en çok ben istiyorum yumuşayalım. Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Taksim, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yasaksa, ODTÜ Stadyumu yasaksa bundan sonra kimse normalleşip de sonu anayasaya varır mı diye düşünmesin. Bugün Anayasa çağrısı yapan ve yeni anayasa isteyen herkese diyoruz ki mevcut anayasaya harfiyen uymadan Türkiye'de anayasaya aykırı yapılan işleri yapmaya devam ederek, anayasa da olmaz, yumuşama tartışmaları sonuç da vermez."



ÖZEL - ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ



Özel, Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığına dair soruya şöyle yanıt verdi:



"Ben gazetecilik merakına sonuna kadar saygılıyım ancak konunun, sorunun cevabına bu kısmı için, bu cevap için muhatap ben değilim. Benim söylemem doğru olmaz. Ben sadece kendimin ne yaptığını söyleyebilirim. Detaylı bir dosya hazırlamıştık, o dosyayı Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede gündemimize aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim, dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili diğer detaylar aleniyet kazanabilir. Ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz."



"DAHA ÖNCE SÖYLEDİĞİMİZ HER ŞEYİ KONUŞTUK"



Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım" değerlendirmesinde bulundu.



ERDOĞAN'IN İADE-İ ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA



CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iade-i ziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır" yanıtını verdi.



'PARTİ İÇİNDE KARIŞIKLIK' İDDİALARINA YANIT



Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:



"Cumhuriyet Halk Partisini tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti, tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle öz güvensiz sorularla, öz güvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var, daha iktidar olacağız."