Özgür Özel şok iddiayı açıkladı: 'Talimat verildi, İmamoğlu'na suikast düzenlenecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Toplantının önemli başlığı kendisine yönelik saldırıydı.



Özel, "Saldırı bize, bana, size, hepimize yazılmış bir açık mektuptur. Bir ihtar çektiler, ilk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel, şöyle devam etti: "Saldırıya bir cevabımız olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'dayız. 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur, cevabı okudunuz mu! Hadi oradan!"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, "O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum.Cesaretin varsa doldur da yolla, hodri meydan!" ifadelerini kullandı.



"Bir santim eğilmeyeceğiz, geri adım atmayacağız" diyen Özel CHP'ye dönük operasyonlardaki "iftiralara" dikkat çekerek "İnsanları itibarsızlaştımak için dünya kadar itiraf atanlar, sonra da o itirafları unutup sustular" diye seslendi. Özel, TRT'yi eleştirerek, "Alın bizi canlı yayına, atın iftirayı, alın yayında cevabı!" dedi.



İMAMOĞLU'YA SUİKAST İDDİASI

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun tutuklanmasının ardından seslenen Özgür Özel, Tengioğlu'nun daha önce Saraçhane'ye geldiğini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini söylediğini aktardı. "Işık hızıyla tutuklanmış. Bu soru sorulmadıysa geri çağırsınlar! Bu yılın ocak ayında evlat katili saldırgan İBB'ye gelmiş, 'Koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor, talimat verildi; İmamoğlu'na suikast düzenlenecek' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış, bu irtibatta olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağrıp vermişler bunu dinleyin diye? Saraçhane'ye gelecek, kapıyı çalacak, 'ben iki evladın katili, 4 yıl önce çıktım içeriden, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun' diyecek. " diye sordu.