Özgür Özel'den Stockholm geri adımı: Doğrudan hedef almadım!

Özel, kurultaydaki "Celladınıza aşık olmayın" sözlerine tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na yanıt vererek, "Ben DEM Parti’yi doğrudan hedef almadım. Hangi siyasi parti olursa olsun diye başladım cümleme zaten. AKP’nin MHP’nin Kürt seçmenlere neler yaptığını anımsattım sadece. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım’ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim" dedi.

"Biz canımızla uğraşıyoruz, bunlarla uğraşacak değiliz"



Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tebrik için arayıp aramadığının sorulması üzerine "Ben kendisini Kurultay’dan bir gün önce de arayıp davet ettim. Gelmedi, şu ana kadar aramadı" dedi.



İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'e ilişkin bir soru üzerine Özel, "Gerçek partiliyse kurultaydan çıkan mesajı doğru okumalı. Biz canımızla uğraşıyoruz. Mücadele veriyoruz. Bunlarla uğraşacak değiliz" ifadesini kullandı.



Özel, Gürsel Tekin'in "Geçmişte ortalama 400 kişi Parti Meclisi üyeliği için başvuruyordu, şimdi 145" açıklamasına ilişkin de "Sanırım Genel Başkan’ın bin 333 oy aldığını gören arkadaşlar, ‘Bu koşullarda, bu genel başkanın anahtar listesini delemeyiz’ endişesiyle başvurmadılar" dedi.



Özel, "1333 oyla genel başkan seçildim. Bu parti tarihinin en yüksek rakamı. Anahtar listemizde de tek çizik olmadı. Bu durum bana ve yeni seçilen parti yönetimine büyük bir sorumluluk yükledi. Bunun bilinciyle hareket edeceğiz" diye konuştu.



"Biz mücadeleyi, çözümü Meclis zemininde oldukça kovalamaya devam edeceğiz"



Özel, İmralı'ya yapılan ziyarete ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:



"TBMM'de kurulan komisyona girmeye çalıştığımızda, 'Komisyona girmeyin' diyenlere şunu söylüyorduk, 'Siz bizim olduğumuz değil, olmadığımız komisyondan korkun. Süreç içinde de görüldü. Biz Meclis'te en olumlu katkıyı verdik. Tüm toplantılara katıldık. Ancak işin Meclis dışındaki kısmıyla ilgili halkın ve bizim kitlemizin genel beklentilerine uygun olan bir karar verdik. İmralı'ya gitmedik. Ama komisyondan da çıkmadık. Verdiğimiz bu karar üzerinden birileri sanki CHP'yi terörsüz Türkiye projesinden, terörsüz Türkiye hedefinden uzaklaşmış gibi düşündü. Öyle bir şey yok. Orada kalmaya devam edeceğiz. Ama terörsüz Türkiye'nin terörsüz ve demokratik bir Türkiye olması gerekiyor. Terörün panzehri demokrasidir. Bunun için 29 maddelik çözüm öneri paketimiz komisyonun kayıtlarındadır. Şimdi artık komisyonun dinleme evreleri bittiğine göre raporlama ve çözüm üretme evresine gelinecek.



Burada da demokrasi konusundaki kararlılığımızla durmaya devam edeceğiz. Bu komisyona ne katılmamızla Kürt olmayan vatandaşlara bir kötülük yaptık, ne de komisyonun son seyahatine katılmamamızla Kürt arkadaşlarımıza karşı olumsuz bir tutum içinde olduk. Tavrımızın yıkıcı değil yapıcı olduğunu ifade etmek isterim. Elbette bizi komisyonda istemeyen bir AK Parti ve komisyonda kalmamıza katkı sağlama niyeti olmayan bir MHP'nin tutumu var. Ama biz mücadeleyi, çözümü Meclis zemininde oldukça kovalamaya devam edeceğiz."