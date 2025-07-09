Özgür Özel'den vekillere talimat: 'Müzakere yok, mücadele edin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle 7 Temmuz'da yaptığı kapalı grup toplantısında, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili fezlekeler gündeme geldi. Özel’in bu konuda “Fezlekeler büyütülecek bir konu değil. Dokunulmazlıkları istedikleri gibi kaldırabilirler. Biz bu işe girdik. Sonucuna katlanacağız” dediği öğrenildi.





Halktv'de yer alan habere göre toplantıda Özel, milletvekillerine Meclis çalışmalarına katılımı artırma çağrısı yaptı:





"MÜZAKERE YOK SERT MÜCADELE EDİN"

“Meclis çalışmalarına daha fazla katılın. Bu operasyonlar bir kırılma noktası gibiydi. Bundan sonra parlamentoda da müzakere arama yok. Sert mücadele edin” ifadelerini kullandı.





"SEÇİM DÖNEMİ GİBİ SAHADA OLUN"

Yaz dönemi için de vekillere “Acil durumların dışında seçim dönemi gibi alanda olun” talimatını verdi.





Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; CHP lideri, Antalya, Adıyaman ve Adana belediyelerine yönelik operasyonların ardından genel merkezde milletvekilleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Operasyonların ve ilerleyen süreçte atılacak adımların ele alındığı toplantıda, mitinglerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Özel’in burada “Ocak ayına kadar miting takvimimiz dolu. Vazgeçme yok, aynı tempoda devam edeceğiz” dediği kaydedildi.





Özel’in yaz dönemi çalışmalarına hazırlık için milletvekillerini kampa alacağı belirtildi. Toplantıda bazı vekillerin “ara seçim” önerisini dile getirdiği ancak bu teklifin kabul görmediği aktarıldı.





Kurultay davasına ilişkin olarak da toplantıda “Kurultay sürecini de artık konuşmayalım” görüşünde birleşildi. Özel’in vekillere “Duruşmanın tarihi ertelenecek” bilgisini verdiği ifade edildi.





Toplantının sonunda Özel, birlik vurgusu yaparak vekillere şöyle seslendi:





“Bugüne kadar birçok toplantı yaptık ama CHP’yi bugün böyle bir birlikte görmek beni çok sevindirdi. Hepinize teşekkür ederim.”