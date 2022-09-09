Özgür Özel'den yandaş aHaber'e sert tepki

Yandaş A Haber ekranlarında geçtiğimiz akşam CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in HDP’ye yönelik açıklamaları çarpıtıldı. Ekranda, Özgür Özel’e ait bir görüntünün altına verilen yazıda Özel, HDP seçmenine yönelik ‘ikinci sınıf seçmen’ demiş gibi gösterildi. Özel’in, HDP’ye yönelik asıl açıklamaları ise canlı olarak ekrana getirilemedi.



Özel, dünkü basın açıklamasının ardından kendisine bir soru yönelten yandaş A Haber muhabirine şöyle tepki gösterdi:



“Değil mi ki A Haber dün akşam o haberi yapan, ne meslek ahlakına ne kişisel ahlaka sığmayan, kopyalayıp yapıştırıp demediğimiz lafı dedi diye yaptıran akla, sunucuya da demiyorum montajcıya da… Özgür Bey bugüne kadar her sorunuzu cevapladı. Ama sırf sana inattan A Haber’in bu sorusunu sen cevaplayacaksın. Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi. Demediğim lafı dedirtiyorsun ya bunu da sen cevapla kardeşim.”