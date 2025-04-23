Özgür Özel'den 'yasak' tepkisi: 'Şuurunu kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.





Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Özel, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.





Özgür Özel yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği'nin yürüyüş için izin vermeme kararına tepki gösterdi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre basın mensuplarına yaptığı açıklamada Özel, "TBMM'yi kurmuş partinin Genel Başkanı 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan gerçekten ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız" dedi.





Özel, "Saat: 17.00'de Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.





ANKARA VALİLİĞİ İZİN VERMEMİŞTİ

Ankara Valiliği, CHP'nin 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüşüne izin vermemişti.







