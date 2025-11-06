Özgür Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı “İtine, köpeğine sahip çık” konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.



Açıklamada ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



DOLAYLI YANIT VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in dün öne sürdüğü Akın Gürlek iddialarına ilişkin olarak dolaylı yanıt verdi. Ümraniye mitinginde kendisine “İtine, köpeğine sahip çık” diye seslenen Özel’e tepki gösteren Erdoğan, “Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim.” dedi.



YANIT YERİNE HAKARETİ TERCİH ETTİ



Erdoğan, “Ortada zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Yerel yönetimleri ahtapot gibi saran suç örgütlerinin yolsuzlukları ortaya dönükdükçe bu zat da çirkinleşiyor” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, “ana muhalefet lideri” diye seslendiği Özel için şunları söyledi:



“Sizlerin önünde gündeme getirmek istemezdim ancak siyasetçiler olarak saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını korumak gerek. Ana muhalefet liderinin hezeyanlarını hicap duyarak takip ettim. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı, ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı belli değil. Türkiye böyle bir üslubu hak etmiyor.



‘HER GÜN ÇİRKİNLEŞİYOR’



Ortada zihni ile dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat gün aşırı söylediği yalanlarla önüne gelene attığı iftiralarla, meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geliyor. Yerel yönetimleri ahtapot gibi saran suç örgütlerinin yolsuzlukları ortaya dönükdükçe bu zat da çirkinleşiyor. Biz günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile, siyasete enfekte edilen bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmeyiz. Kendisine tavsiyem biz az söyledik, o çok anlasın.”



ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?



CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg’daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını öne sürdü:



“2 Ekim 2024’te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp, ‘Dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum’ deyince, apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?”



HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU NE DİYOR?



Daha önce İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerini yürüten Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine getirilmişti.



Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.



2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda “Başka iş ve görevleri” düzeleyen Madde 48 ise şöyle:



“Hakim ve savcılar, kanunlarda belirlenenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini Adalet Bakanlığına onbeş gün içinde bildirmekle yükümlüdürler.”