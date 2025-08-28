Özgür Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.





ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, 'hukuk insanıyım' diyorsan, 'yolsuzluğun peşindeyim' diyorsan, 'namusum var, ben herkese eşit davranırım' diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim" ifadelerini kullanmıştı.