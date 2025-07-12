Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'e Antalya savcılığından jet soruşturma /12 Temmuz 2025 00:47

Özgür Özel'e Antalya savcılığından jet soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Muratpaşa ilçesinde katıldığı açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel’in etkinlik sırasında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesindeki mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak “gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı” belirtildi. Bu nedenle, Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında işlem başlatıldığı kaydedildi.

Başsavcılık açıklamasında, “Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

CHP lideri Özgür Özel, Manavgat Belediyesi’nde yaşanan ve kamuoyuna görüntüleri düşen ‘rüşvet’ olayıyla ilgili flaş bir iddiada bulundu. Özel’in açıklamasına göre rüşvet alırken suç östü yakalanan ve sonrasında itirafçı olan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, söz konusu operasyondan 1 ay kadar önce bir polis çevirmesinde yakalanıyor. Olayın ‘kumpas’ olduğunu söyleyen Özgür Özel, “O baklavacı var ya, bir ay önce polis onu almış, kaçak içkiden ve şüpheli paketten, uyuşturucuyla yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler, baklavacıyı oraya, peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Baklavacıyı aldılar, itirafçı yaptılar… Foyanız ortaya çıktı ayakkabı kutusu da sizin, baklava kutusu da sizin. Baklavanın üzerinde 6 ok yokmuş, baklavanın üstünde ampul bir ampul yanmış!” ifadelerini kullandı.
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