Özgür Özel'e bir soruşturma daha!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle İstanbul'dan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özgür Özel hakkındaki soruşturmaya konu suçlamaların "suç işlemeye tahrik" ve "kamu görevlisine hakaret" olduğu öğrenildi.





ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde, CHP'li belediyelere yönelik operasyonda gözaltına alınan belediye başkanlarının adliyeye götürülürken tek sıra halinde dizilmesi ve bu görüntülerin medyaya servis edilmesine sert tepki göstererek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında şunları söylemişti





"Akın, sert kayaya çarptın oğlum! Akın, sert kayaya çarptın!... Sabrımızın sonundayız, Saraçhane'deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim, aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan'a da söylüyorum, AK Parti'de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü, alın bunu buradan!"