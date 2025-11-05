Özgür Özel'e jet soruşturma: Belgeleri açıklar açıklamaz dosya açıldı





NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in açıkladığı belgeleri görmedi, “hakaret” soruşturması açtı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in bugün Ümraniye'de yaptığı konuşmada kullandığı "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" ifadesi nedeniyle soruşturma başlattı."Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür ÖZEL hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla "Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır.Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlilikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."Özgür Özel, bugün Ümraniye'de gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde İmamoğlu'nun afişlerinin engellenmek istendiğini açıklamış ve "Ümraniye'de Ekrem Başkan'ın resmi olan afişlerimizi astırmamaya kalkıyorlar. Resminden korkuyorlar. O resme efelik yapmakla, aileye kötülük yapmakla kahraman olunmaz. Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, itine köpeğine sahip çık!" demişti.Özel, daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili de birtakım belgeler paylaşmıştı. Daha önce Gürlek'e "Başsavcılık görevinin ve maaşının yanında başka bir gelir elde ettiniz mi başka yoldan?" sorusunu soran ve bugünkü Ümraniye mitingine kadar süre tanıyan Özgür Özel, "zaman doldu" diyerek iddiasını açıklamıştı. Buna göre; Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atandı ve 9 ay boyunca maaş aldı. Özel şunları kaydetmişti:"Bugün bu meydanda 16.800 lira maaş alanlar var, 168 bin lira, 10 emekli maaşı kadar maaş alınıyor ama bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024'te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez, şirketin kararları Fransızca yazılıyor; ne Fransızca biliyor ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun liyakatle atanmış isimler, tek başına bu burada. 9 ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki 2 Ağustos'ta dedim ya, Lüksemburg'da neler olduğunu biliyorum. Apart topar 6 Ağustos 2025 günü yönetim kurulu görevinden ayrılıyor."Özel; Adalet Bakanı'na, HSK'ye ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bunu biliyor muydunuz? Biliyorsanız nasıl izin veriyorsunuz" diye sormuştu. Özel, Akın Gürlek'e istifa çağrısı yapmıştı.Ancak Başsavcılık'tan bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmazken Özel'e hakaret soruşturması açılması sosyal medyada gündem oldu.