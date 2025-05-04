Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'e yumruklu saldırı! /04 Mayıs 2025 12:45

Özgür Özel'e yumruklu saldırı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e yapılan veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvelkili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda töreninde yumruklu saldırıya uğradı. 

''OSMANLI TORUNUYUM'' DEDİ VE SALDIRDI
Yakın mesafeden Özgür Özel’in yüzüne vuran saldırganın, “Ben Osmanlı torunuyum” dediği öğrenildi.

Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

''CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır.''

YAVAŞ'TAN TEPKİ
Saldırıya CHP'li çok sayıda isim tepki gösterdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş saldırıya ilişkin ''Mansur Yavaş: "Demokrasiye, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yapılmış bu saldırının failleri hukuk önünde gereken cezayı almalıdır" dedi. 

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