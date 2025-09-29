Özgür Özel'e saldırının faili Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinden çıktığı sırada Cumhuriyet Halk Partsi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü.





"TAHLİYE" KARARI GELDİ

Duruşmada Tengioğlu da fiziken hazır bulundu. Mahkeme, Tengioğlu’nun 12 ay cezalandırılması ve tahliye edilmesine karar verdi.





TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Eylül’de görülmüştü. Davanın bir sonraki duruşması, 29 Eylül tarihine ertelenmişti.





Dördüncü duruşma bugün İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tengioğlu’nun, “kamu görevlisine yönelik kasten yaralama” suçundan 12 ay hapis cezası ile cezalandırılması ve tahliye edilmesine karar verildi.





İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nin üçüncü duruşmadaki talebi üzerine hazırlanan Adli Tıp raporunda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in darp edildiğine ilişkin dosya incelendi.





Raporda, olayın Özel’in hayatını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte bir yaralanmaya yol açmadığı vurgulandı. Mevcut durumda herhangi bir tıbbi rapor bulunmadığı için yeniden muayene veya ek belge sunulması halinde tekrar değerlendirme yapılabileceği ifade edildi.





Sonuç kısmında ise, Özel’in yaşadığı olayın “hayatını tehlikeye sokmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde bir etki oluşturmadığı” kanaatine varıldığı kaydedildi.





Ayrıca, önceki duruşmaya Çorlu’da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Tengioğlu, bu duruşmaya fiziken katılmak istediğini dile getirerek, “Sizlerin huzuruna çıkmak benim için bir şereftir” demişti. Tengioğlu, bugün Çağlayan’daki mahkeme salonuna Jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.





‘KASTİ DEĞİLDİ’

Tengioğlu savunmasında şunları söyledi:





“Söylenecek çok şey var ama artık söylemek de istemiyorum. Bu kasti bir şey değildi. Ben daha önce Çağlayan’da bir işletmede çalışıyordum. Bir annenin çığlığını duydum. Bayanın yanına gittim, ‘oğlum’ diye bağırıyordu. Oğlunun polis olduğunu söyledi, ben de bu olaydan çok etkilendim. Olay günü daha önceden bildiğim ve sevdiğim ölen Kürt siyasetçi (Sırrı Süreyya Önder) Tarlabaşı’nda oturuyordu. Kendisini tanıdığım için gittim, baktım kalabalık var. Sorduğumda, rahmetlinin, nur içinde yatsın, ‘cenazesi var’ dediler. Oradaki olaylar gözümün önüne gelince tepki gösterdim. Kastım yok. Bunların hepsi yalan dolan. Kasti masti bir şey tok. Pişmanım keşke yapmasaydım.”





‘EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI VE TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI TALEP EDİYORUZ’

Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş, “Müvekkilimime yönelik fiil yaşamını tehlikeye sokmamıştır ama kamu güvenini, barışını ve huzurunu tehlikeye sokmuştur” ifadelerini kullandı.





“Sanık pişmanlığını ifade etmişse de, bu fiili bir saikle işlediğini samimi şekilde beyan etmiştir” diyerek sözlerine devam eden Aslantaş, “86 milyonun gözü önünde gerçekleşen bu saldırganlığın bizim gözümüzde özrü yoktur, yaptırımı vardır. Özrünün samimi olduğunu düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.





Aslantaş, savunmasında son olarak, “Eylemde planlama vardır. Göz önünde bulundurulmasını talep ediyoruz. Önceki sabıkalarının da göz önünde bulundurularak, en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep ediyoruz” dedi.





TUTUKLULUKTA GEÇEN SÜRE CEZADAN DÜŞÜLDÜ

Mahkeme verdiği 5 dakikalık aradan sonra kararını açıkladı.





Tengioğlu’nun; “Kamu görevlisine yönelik kasten yaralama” suçundan 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sabıkalı olması ve suç işlemekte kararlılık göstermesi nedeniyle hakkında takdiri indirim uygulanmamasına, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuklulukta geçen sürenin cezadan düşülmesine ve tahliyesine karar verildi.