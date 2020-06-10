Özgür Özel'e yapılan saldırının fotoğrafı ortaya çıktı

CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptı. Eylemin Bahçeli'yi beklettiğini bahane eden MHP'li vekiller, Özgür Özel'e saldırdı.





Devlet Bahçeli'nin "uzun süre bekletildiği" gerekçesiyle CHP'ye karşı yoğun tepki gösteren MHP'lilerin tepkisi şiddete dönüştü. Daha sonra AKP'den muhalefetin söz hakkını engelleyen bir girişim geldi. AKP'nin bu tavrını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması ise MHP'liler tarafından engellenmeye çalışıldı. Özel MHP'li Milletvekli Olcay Kılavuz'un yumruklu saldırısına uğradı.





'ŞİDDETTEN YANA OLMADIK'





CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile Olcay Kılavuz arasındaki gergin anlar fotoğraf karesine yansıdı. Fotoğraf karesiyle ilgili Karasu, ''Hiçbir zaman TBMM çatısı altında şiddetten yana olmadık ve şiddetten beslenmedik ancak iktidar bloğunun partimize yönelik şiddet ve zorbalığına gereken yanıtı vermekten de geri durmayız” dedi.





İşte TBMM'de yaşanan saldırıya ilişkin o fotoğraf karesi:







