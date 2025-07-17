Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'e 'beyaz toros' soruşturması /17 Temmuz 2025 00:49

Özgür Özel'e 'beyaz toros' soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İmamoğlu'nun duruşmasının ardından Silivri'de yaptığı 'Beyaz Toros' açıklaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “tehdit” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Silivri’de İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmayı izledikten sonra çıkışta flaş açıklamalarda bulundu.

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Özel, isim vermeden İstanbul’da görevli bir savcının, masasının üzerine 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen "Beyaz Toros" koyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne diyordu Sayın Erdoğan 'Beyaz Toroslar bu Kürt meselesini, PKK'nın güçlenmesini sağladı.' Senin masanın üstündeki beyaz Toros'u bilmeyen mi var. Erdoğan bir süreç götürüyor, Devlet Bey 'Terörsüz Türkiye' diyor. O beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişlerin eşlerini alıp götürüp geri getirmeyen beyaz Toroslar. Sen kime ne gösteriyorsun masaya beyaz Toros koyarak? Sen kimi tehdit ediyorsun? Onun malına çök, bunun malına çök... Kul hakkı yemiyor musun? Nasıl vereceksin hesabını? Bir gün gelip yalvarırsın yattığın yerde, Allah almaz canını çekersin."

Özgür Özel ‘masaya beyaz toros koyup kime ne gösteriyorsun’ demişti: İşte o savcının masası Özgür Özel ‘masaya beyaz toros koyup kime ne gösteriyorsun’ demişti: İşte o savcının masası

ÖZEL'İN SÖZLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in açıklamaları gündemde geniş yankı uyandırırken, saatler sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma haberi geldi.

Başsavcılık, Özel hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “tehdit” suçlarından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır.”

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