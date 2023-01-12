Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel'in açıklaması bitmeden bakanlıktan cevap geldi /12 Ocak 2023 14:36

Özgür Özel'in açıklaması bitmeden bakanlıktan cevap geldi

CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili önemli bir dosya açıklayacağını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, İçişleri Bakanlığı müşaviri olduğunu belirttiği Emin Şen'in, sahibi veya ortağı olduğu şirketler aracılığıyla Süleyman Soylu'nun bakan olduğu dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlıklarından milyonlarca liralık ihaleler aldığını aktardı. Özel ardından AK Parti'nin troll hesaplarına yön veren 25 kişilik bir Telegram grubundaki yazışmaları gösterdi. Şen'in de içinde bulunduğu ve troll hesaplarında üretilen yalan haberlerin 8 bin trolle servis edildiğini ileri sürdü.

Özel'in açıklama yaptığı dakikalarda, İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi.
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